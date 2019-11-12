В Чамзинском районе в ДТП пострадал 27-летний парень

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 11 ноября возле посёлка Комсомольский. По предварительной информации, 27-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Рено-Меган», по причине превышения скорости не смогла справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

В результате данного ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Госпитализация молодому человеку не понадобилась.

Ранее сообщалось о том, что в Чамзинском районе 41-летний водитель иномарки сбил насмерть 49-летнего пешехода.

Источник: гибдд.рф