В Рузаевке пожар едва не уничтожил квартиру

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Поздним вечером 11 ноября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Станиславского. В квартире №65 жилого дома №10 загорелась мебель. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru