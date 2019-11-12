В Рузаевке горела заброшенная постройка

В Рузаевке произошло возгорание заброшенной постройки.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 11 ноября. На улице Калинина загорелась заброшенная постройка. Огонь охватил строение на площади 20 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru