В администрации Саранска прошла встреча с предпринимателями

В администрации Саранска 7 ноября прошла встреча с представителями бизнес-сообщества.

Начальник полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Саранску Илиев А.Г. рассказал участникам встречи о необходимости принятия мер по осуществлению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, алгоритме проведения процедуры категорирования торговых объектов при разработке паспорта безопасности, действий при угрозе совершения и при совершении террористического акта, а также своевременного проведения организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности торговых объектов.

Также представитель правоохранительных органов обратил внимание предпринимателей на наиболее распространенные виды мошенничества.

Представитель службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Матвеева Ю.В. довела до присутствующих информацию о возможном возникновении и распространении энтеровирусных инфекций и основных мерах профилактики.

Главный госветинспектор в Старошайговском районе Добиков А.В. ознакомил участников встречи с проведением электронно-ветеринарной сертификации пищевых продуктов.

Начальник управления потребительского рынка и предпринимательства городской администрации Данилова Л.Л. обратилась к руководителям предприятий и организаций потребительского рынка с просьбой внести свой вклад в новогоднее оформление города. Данные мероприятия нужно завершить до 20 декабря.

Также предпринимателям напомнили о том, что в период с 15 октября по 15 апреля устанавливается зимняя уборка, которая предусматривает сгребание и подметание снега, скалывание снега и льда, переброску и вывоз снега, обработку дорожных покрытий противогололедными материалами, сбор и вывоз случайного мусора, очистку мусора из урн.

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Источник: adm-saransk.ru