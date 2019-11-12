В Ельниковском районе был задержан мужчина, пытавшийся похитить металл

В Ельниковском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин, который подозревается в покушении на кражу металла.

Недавно стражи порядка получили сообщение о том, что в селе Надеждино неизвестный гражданин пытается похитить лом черного металла с территории машинно-тракторного парка, который в настоящее время не работает. Полицейские задержали подозреваемого при попытке вывезти украденное имущество. Предполагаемым преступником оказался 28-летний житель села Андреевка.

Подозреваемый пытался похитить около 500 кг лома черного металла. Гражданин намеревался отвезти украденное имущество в ближайший пункт приема металла на принадлежащем ему автомобиле. Подозреваемый признал свою вину.

Полицейские в настоящее время проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф