В Мордовии полицейские выявили несколько фактов фиктивной регистрации иностранцев

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов выявили несколько фактов фиктивной регистрации иностранных граждан.

Стражами порядка было установлено, что в июне прошлого года 27-летний житель Рузаевки фиктивно прописал в своей квартире гражданина Таджикистана 1991 года рождения.

Также полицейские установили, что 62-летняя гражданка, проживающая в посёлке Комсомольский Чамзинского района, в конце апреля текущего года фиктивно прописала в своей квартире, расположенной в Чамзинке, гражданина Таджикистана 1993 года рождения.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе был задержан мужчина, пытавшийся похитить металл.

Источник: 13.мвд.рф