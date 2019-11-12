19-летний житель Саранска подозревается в краже золотых перстней

Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего жителя Саранска, который подозревается в краже двух золотых перстней.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №11 ММО МВД РФ «Краснослободский» обратилась 28-летняя гражданка, которая сообщила о том, что в период с сентября по ноябрь нынешнего года из принадлежащего ей дачного дома, расположенного в селе Кабаново, неизвестный преступник похитил два золотых перстня, общая стоимость которых составляет более 20 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый 19-летний житель Саранска. Парень признал свою вину. Украденные золотые изделия молодой человек сдал в ломбард, получив за это 10 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

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Источник: 13.мвд.рф