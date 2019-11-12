В Саранске 25-летний парень подозревается в ограблении квартиры бывшей сожительницы

В Саранске представителями правоохранительных органов был задержан 25-летний местный житель, который подозревается в совершении квартирной кражи.

Недавно 35-летняя жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о краже. Гражданка сообщила о том, что неизвестный преступник в ночное время суток, разбив окно в её квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома, похитил принадлежащее ей имущество стоимостью 30 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 25-летний бывший сожитель заявительницы. Молодой человек похитил телевизор, микроволновую печь и мобильный телефон. Украденное имущество парень сдал в ломбард.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф