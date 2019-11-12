В Саранске несколько подростков подозреваются в угоне и краже инструментов из автомобиля

В Саранске стражи порядка задержали трех подростков, которые подозреваются в угоне и краже инструментов из автомобиля.

Полицейскими было установлено, что в вечернее время суток три подростка 16-летнего возраста, проходя мимо дома, расположенного по адресу – улица 1-я Набережная, обратили внимание на припаркованный автомобиль марки ВАЗ-2112, в салоне которого находились несколько чемоданчиков со строительными инструментами, аккумулятор, тепловая пушка, перфоратор и дрель. Парни откатили машину в безлюдное место, дабы похитить указанное имущество. Разбив стекло, юноши забрали инструменты, а затем отнесли их в квартиру одного из них. Сумма ущерба составила около 45 тыс. рублей.

Спустя некоторое время, стражи порядка обнаружили транспортное средство. К тому моменту машина была практически полностью уничтожена огнем. Пока что не удалось установить точную причину возгорания транспортного средства. Не исключено, что машину подожгли подростки, дабы скрыть следы преступления.

Известно, что ранее один из подозреваемых привлекался к ответственности за совершение угона.

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Источник: 13.мвд.рф