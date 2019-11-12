14 и 15 ноября в центре Саранска ограничат движение транспортных средств

В центре Саранска 14 и 15 ноября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической. С 07:00 до 22:00 15 ноября запрет на парковку будет действовать на территории, прилегающей к бизнес-центру «Адмирал» (ул. Большевистская, 30).

В период с 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября движения и стоянка транспортных средств будут запрещены на парковке, расположенной в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

В период с 07:00 до 18:00 15 ноября указанное ограничение будет действовать на парковке, которая расположена в районе здания ПАО КБ «МПСБ» (ул. Б. Хмельницкого, 36а).

Причиной введения рассматриваемых ограничений является проведение мероприятий, связанных с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Также читайте о том, что в администрации Саранска прошла встреча с предпринимателями.

Источник: adm-saransk.ru