В Теньгушево за продажу сигарет понесет ответственность магазин, расположенный возле колледжа

В Теньгушевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в магазине «Пятерочка», расположенном в Теньгушево, осуществляется продажа табачных изделий, что является нарушением действующего законодательства. Торговля рассматриваемой продукцией в данном случае представляет собой нарушение, поскольку возле упомянутого магазина располагается филиал ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж».

Директор торгового заведения был привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему было внесено представление об устранении нарушения.

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Источник: prokrm.ru