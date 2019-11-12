24-летний житель Саранска, угнавший автомобиль, два года проведет в тюрьме

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя, который угнал автомобиль.

В ночь на 31 марта нынешнего года 24-летний житель Саранска угнал автомобиль, припаркованный возле дома №20, расположенного по адресу – улица М. Расковой. На улице Ухтомского молодой человек, находясь за рулем угнанной машины, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет. Парень покинул место ДТП, оставив автомобиль.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении угонщика была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

Сторона защиты намеревалась изменить указанное постановление, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru