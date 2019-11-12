В Саранске ребенок отравился мыльными пузырями

В Саранске 2-летний мальчик отравился мыльными пузырями.

В настоящее время известно, что родители на некоторое время оставили 2-летнего мальчика без присмотра. В определенный момент ребенок добрался до емкости с мыльными пузырями. Мальчик пытался надуть пузыри, как это делала ранее его мама, но вместе этого только наглотался мыльной жидкости. К моменту возвращения родителей емкость была пустой.

В скором времени самочувствие ребенка сильно ухудшилось. Мальчик был экстренно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

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