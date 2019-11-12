Владимир Волков провел встречу с представителями компании Sumitomo Electric Indusries и АО «Оптиковолоконные Системы»

Глава Мордовии Владимир Волков 11 ноября провел встречу с представителями японской компании Sumitomo Electric Indusries и АО «Оптиковолоконные Системы».

Результатом указанной встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании. Данный документ предусматривает, что руководство японской компании рассмотрит возможность дальнейшего предоставления инвестиций для развития производства в Мордовии.

Sumitomo Electric Indusries и АО «Оптиковолоконные Системы» начали сотрудничать в 2012 году. Тогда стартовало строительство завода в Саранске.

Саранский завод после недавнего завершения реконструкции вышел на проектную мощность. Ожидается, что до конца нынешнего года будет выпущен 5-милионный километр оптического волокна.

По информации «Известий Мордовии».

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