Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии провел совещание с главами Лямбирского и Старошайговского районов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с главами Лямбирского и Старошайговского районов.

Во время указанного совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся строительства и обустройства социально значимых объектов в населенных пунктах Лямбирь и Старое Шайгово в следующем году.

Было отмечено, что в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в упомянутых населенных пунктах построят дома культуры, детсады и водопроводные сети. Денежные средства на проведение данных работ будут выделены из федерального, республиканского и районных бюджетов.

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Источник: agro.e-mordovia.ru