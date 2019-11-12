В Саранске прошли республиканские соревнования по бегу

В Саранске 10 ноября прошли республиканские соревнования по бегу под названием «Испытай себя».

Местом проведения указанных соревнований стала лесопарковая зона Пролетарского района Саранска. Участниками состязаний стали более 100 спортсменов из Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Челябинской областей, Чувашии и Москвы.

Среди мужчин победу одержал Геннадий Канаев из Рузаевки. Данный спортсмен за 3 часа и 59 минут пробежал 58,5 км.

Среди девушек лучший результат продемонстрировала Елена Пархоменко из Нижнего Новгорода. Эта участница соревнований за 3 часа и 56 минут пробежала 45,5 км.

Также читайте о том, что гимнасты из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Пензе.

Источник: mordovia-sport.ru