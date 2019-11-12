Представители Мордовии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по подводному спорту

В Саранске прошли всероссийские соревнования по подводному спорту.

Дворец водных видов спорта стал местом проведения указанных соревнований. Рассматриваемые состязания проводились в период с 8 по 10 ноября.

В данных соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из десяти регионов России.

Впервые в России состязания прошли в формате спортивных дисциплин «плавание в классических ластах» и «дайвинг». Также впервые были проведены дистанции дайвинга по международным правилам.

Спортсмены ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» завоевали медали в 41 дисциплине, 4 пловца выполнили норматив мастера спорта.

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Источник: mordovia-sport.ru