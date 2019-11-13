Директор одной из компаний Саранска обвиняется в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении руководителя компании, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2011 году обвиняемый, будучи директором светотехнической компании, подал в банк заявление о рассмотрении вопроса выдачи кредита, предоставив при этом документы, в которых содержалась ложная информация о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемой им организации. В итоге гражданину был предоставлен кредит в размере 200 млн рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. На те цели, которые были указаны в кредитном договоре, деньги потрачены не были. Но при этом обвиняемый направил в министерство торговли и предпринимательства Мордовии ложную информацию, согласной которой предоставленный ему кредит был использован строго по назначению, которое предполагалось изначально.

В период с июля 2012 года по январь 2015 года компания обвиняемого на незаконных основаниях получила более 47 млн рублей в качестве субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций.

Также осенью 2016 года директор компании предоставил в министерство торговли и предпринимательства Мордовии фиктивные документы о покупке оборудования и создании новых рабочих мест, на основании которых впоследствии получил денежные средства в сумме 5 млн рублей в качестве субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф