Несколько жителей Мордовии пойдут под суд по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

Один из обвиняемых в период с января по октябрь прошлого года организовывал и проводил азартные игры, используя игровое оборудование в арендуемых помещениях, расположенных на территории Саранска. Также к участию в данной деятельности мужчина привлек пятерых жителей Мордовии, которые исполняли обязанности администраторов и охранников.

Клиентами подпольного игрового клуба были знакомые обвиняемых, а также те лица, которым, по мнению подсудимых, можно было доверять.

Ежедневный доход обвиняемых составлял от 5 тыс. до 100 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении участников преступной деятельности находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что директор одной из компаний Саранска обвиняется в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф