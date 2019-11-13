29-летнего жителя Саранска осудили за покупку и хранение наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

7 сентября нынешнего года 29-летний гражданин, пребывая в состоянии наркотического опьянения, приобрел у неустановленного следствием лица наркотики массой 3,61 г.

Вечером того же дня горожанин, находясь на остановке общественного транспорта, бросил на землю полимерный пакет с наркотиками, увидев проходивших поблизости стражей порядка. В итоге гражданин был задержан.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении горожанина была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru