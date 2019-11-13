Гороскоп на 14 ноября: у Близнецов будет хороший день, Девы почти достигли цели, а Стрельцам следует научиться слушать

Овен

Звезды призывают Овнов оставлять после себя как можно меньше мусора. Это касается как работы, так и дома. Научитесь бережнее обращаться с ресурсами.

Телец

Тельцам не следует давать дополнительных шансов тем, кто этого не заслуживает – так звезды говорят о тех, кто выдает себя за честного человека, но ведет себя подло и низко.

Близнецы

Хороший день для Близнецов могут испортить лишь скептики, пытающиеся найти изъяны в ваших радужных планах, которые вы представите друзьям и знакомым.

Рак

В этот день Ракам предстоит защитить свою позицию. Используйте для этого только факты, изложенные кратко и четко. Никаких эмоций.

Лев

Нужно точно знать, на каком отрезке пути вы находитесь, Львы, чтобы решать, куда и как двигаться дальше. Проведите разведку, иначе другие воспользуются вами в своих интересах.

Дева

Девы, как уверяют звезды, почти что в конце своего пути к цели. Осталось сделать только последнее усилие, совершить финишный спурт и долгожданная награда окажется в ваших руках.

Весы

Весы смогут начать воплощать свои мечты в жизнь, а успех всего процесса будет зависеть от принятых в этот день решений. Будьте решительными и не теряйте уверенности в своих силах.

Скорпион

Поддержку можно получить даже оттуда, откуда не ждешь, Скорпионы. Звезды уверены, что даже в самой жесткой критике есть рациональное зерно, которое можно взять на вооружение.

Стрелец

Несмотря на необходимость решать важные задачи и появившиеся проблемы, всегда дослушайте собеседника до конца и не перебивайте его на полуслове.

Козерог

Не отдавайте на растерзание незнакомцам самое сокровенное, что вы так долго растили в вашей душе, Козероги. Сохраните лучшую часть себя кого-то особенного.

Водолей

В этот день все части историй, рассказанных Водолеями ранее, сложатся в один пазл. Многие увидят, что вы всегда говорили правду, после чего последуют за вами.

Рыбы

Сознание Рыб будет слегка затуманено, поэтому очень важно не принимать решений с далеко идущими последствиями, ведь исправить что-либо потом будет невероятно сложно.

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