Неизвестный мошенник ограбил 30-летнего жителя Саранска, решившего купить двигатель

В Саранске местный житель лишился денежных средств при попытке приобрести двигатель для автомобиля.

Недавно 30-летний житель Саранска разместил на сайте бесплатных объявлений публикацию о намерении приобрести мотор для автомобиля. В кратчайшие сроки мужчина получил сообщение от неизвестного гражданина, который предлагал купить двигатель, находящийся в Москве. Также якобы продавец заявил, что товар будет прислан только после получения предоплаты в размере 100% от стоимости мотора, составляющей 120 тыс. рублей. Житель Саранска, зная о том, что подобным путем часто совершается мошенничество, попросил своего знакомого, проживающего в Москве, съездить к незнакомцу, который продает двигатель, дабы удостовериться в наличии товара.

Знакомый жителя Саранска съездил по адресу, указанному якобы продавцом, и выяснил, что мотор действительно имеется в наличии. В итоге пострадавший перечислил незнакомцу 120 тыс. рублей, но товар так и не получил. Якобы продавец перестал отвечать на сообщения.

Выяснилось, что мошенник дал координаты мужчины, который действительно продает двигатель, но о сделке с жителем Саранска ничего не знает. Преступник использовал контактные данные этого гражданина, дабы ввести пострадавшего в заблуждение.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность мошенника.

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Источник: 13.мвд.рф