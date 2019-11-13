Бывший бухгалтер одной из школ Саранска обвиняется в присвоении бюджетных денег

В Саранске по обвинению в присвоении бюджетных денежных средств пойдет под суд бывший бухгалтер одной из местных школ.

Стражами порядка было установлено, что с 2016 года гражданка, работавшая бухгалтером в одной из школ Саранска, ежемесячно изготавливала фиктивные ведомости для выплаты своей зарплаты, указывая в них завышенную сумму, которая не соответствует размеру её оклада.

Фиктивные документы проводились по бухгалтерскому учету образовательного учреждения и направлялись в банк для проведения операции по зачислению денежных средств на счет женщины. Общая сумма ущерба составила 543,8 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф