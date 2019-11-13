В Саранске заключили под стражу таксиста, подозреваемого в вымогательстве

В Саранске был заключен под стражу таксист, который подозревается в вымогательстве.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый, организовав работу водителей, осуществляющих перевозку пассажиров с автовокзала Саранска в районы Мордовии, требовал деньги с автовладельцев, занимающихся частным извозом. Таксист угрожал пострадавшим применением насилия в том случае, если они откажутся платить за возможность осуществлять указанную деятельность. Граждане, занимающиеся частным извозом, должны были передавать подозреваемому как разовое денежное вознаграждение, размер которого мог составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, так и ежемесячную плату в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Таксист был привлечен к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф