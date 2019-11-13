19-летний житель Саранска подозревается в угоне автомобиля

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 19-летний местный житель, который подозревается в угоне автомобиля.
Недавно в дежурную часть отделения полиции №1 УМВД РФ по Саранску обратился 38-летний гражданин, который сообщил о том, что в ночное время суток неизвестный преступник угнал принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-2114, припаркованный возле дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября.
По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 19-летний житель Саранска. Молодой человек сообщил, что проник в салон транспортного средства через багажник.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.
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Источник: 13.мвд.рф