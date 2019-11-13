В Мордовии полицейские провели пятый этап операции «Нелегальный мигрант»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения пятого этапа оперативно-профилактической операции под названием «Нелегальный мигрант».

Пятый этап указанной операции проводился в период с 28 октября по 6 ноября.

В ходе проведения рассматриваемой операции к административной ответственности было привлечено 117 правонарушителей. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 190 тыс. рублей.

По ранее проведенным административным расследованиям в отношении юридических лиц было составлено 15 протоколов об административном правонарушении.

Сотрудниками подразделений по вопросам миграции было направлено четыре административных материала с ходатайством об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.

Были приняты решения о депортации за пределы РФ в отношении 9 иностранных граждан. В отношении 11 иностранцев было принято решение о неразрешении въезда на территорию России.

В отношении двух иностранных граждан было принято решение о сокращении срока пребывания на территории РФ.

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Источник: 13.мвд.рф