В Мордовии осужденные встретились со своими родственниками

В исправительную колонию №10 УФСИН РФ по Мордовии приехали 14 родственников осужденных.
Гости исправительного учреждения были ознакомлены с условиями содержания своих близких.
Была организована и проведена встреча с представителями администрации исправительной колонии, в ходе которой родственникам осужденных были даны ответы на интересующие их вопросы.
Коллектив кружка художественной самодеятельности подготовил концертную программу для осужденных и их родственников. Также был продемонстрирован видеоролик о деятельности ИК-10.
Помимо этого, было организовано чаепитие, в ходе которого осужденные смогли пообщаться со своими родственниками.
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Источник: 13.fsin.su