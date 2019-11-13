В Мордовии осужденные встретились со своими родственниками

В исправительную колонию №10 УФСИН РФ по Мордовии приехали 14 родственников осужденных.

Гости исправительного учреждения были ознакомлены с условиями содержания своих близких.

Была организована и проведена встреча с представителями администрации исправительной колонии, в ходе которой родственникам осужденных были даны ответы на интересующие их вопросы.

Коллектив кружка художественной самодеятельности подготовил концертную программу для осужденных и их родственников. Также был продемонстрирован видеоролик о деятельности ИК-10.

Помимо этого, было организовано чаепитие, в ходе которого осужденные смогли пообщаться со своими родственниками.

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Источник: 13.fsin.su