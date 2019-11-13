В Мордовии сотрудники местных исправительных учреждений предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 на прилегающей территории задержали жителя Рузаевки, пытавшегося перебросить 7 мобильных телефонов и 2 сим-карты.

В исправительной колонии №10 при досмотре личных вещей гражданки, которая прибыла на длительное свидание к осужденному к 28 годам лишения свободы, сотрудники учреждения обнаружили и конфисковали сим-карту, спрятанную ухищренным способом в кошельке.

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №19 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы, обнаружили и изъяли мобильный телефон и сим-карту, спрятанные ухищренным способом в кармане куртки.

Сотрудниками лечебно-профилактического учреждения №21 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 12 годам лишения свободы, был обнаружен и изъят мобильный телефон, вложенный открытым способом.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su