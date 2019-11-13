В одной из колоний Мордовии прошел концерт

Артисты песенного ансамбля «Поляне» выступили с концертом перед осужденными исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии.

Участники указанного коллектива исполнили фольклорные композиции, ретро-хиты, а также современные эстрадные композиции.

Стоит отметить, что артисты ансамбля «Поляне» не первый раз посещают исправительные учреждения республики, всегда их концерты приносят зрителям самые яркие впечатления и положительные эмоции.

По информации, которая были опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su