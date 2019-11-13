На нескольких предприятиях Саранска после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Саранске после вмешательства прокуратуры на нескольких предприятиях города была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска в ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что в МП «Спецавтохозяйство Саранское», МП «Горсвет» и МП «ЖРСУ Октябрьского района» нарушаются сроки выплаты работникам заработной платы. На указанных предприятиях образовалась задолженность по зарплате за август - сентябрь текущего года перед 331 работником на общую сумму 13 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

Должностные лица упомянутых предприятий были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru