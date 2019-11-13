В Саранске водитель легкового автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 44-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло в ночь на 12 ноября на территории Ленинского района города. На пересечении улиц Ботевградской и Полежаева 52-летний водитель легкового автомобиля марки «Лада-Калина» допустил наезд на 44-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф