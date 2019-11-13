В Лямбирском районе водитель грузового автомобиля устроил серьезное ДТП

В Лямбирском районе по вине водителя грузовика произошло ДТП.

Указанное происшествие произошло днём 12 ноября на 287-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Вольво», не уступил дорогу двигавшемуся на разрешающий сигнал светофора кроссоверу марки «Тойота», вследствие чего транспортные средства столкнулись, отлетевшие кузовные детали повредили проезжавший мимо легковой автомобиль марки «Хендай».

51-летнему водителю кроссовера понадобилась медицинская помощь.

Известно, что виновник ДТП ранее более 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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Источник: гибдд.рф