В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали две женщины

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали две женщины.

ДТП произошло вечером 12 ноября на 2-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Апраксино, Мичурино, Красный Поселок и Азарьевка. По предварительным данным, 57-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Шевроле-Ланос», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди самосвал марки МАЗ. Затем первое транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с легковушкой марки ВАЗ-21140.

В результате ДТП пострадали две пассажирки «Ланоса» 56- и 34-летнего возраста. Женщины доставлялись в ГБУЗ «Комсомольская РБ», где им была оказана медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф