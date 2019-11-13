Сотрудники Росгвардии задержали жителя Рузаевки, который находится в розыске

В Рузаевке сотрудниками Росгвардии был задержан местный житель, который находится в розыске.

12 ноября на одной из улиц Рузаевки сотрудники Росгвардии остановили 31-летнего гражданина, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки документов выяснилось, что данный мужчина был объявлен в розыск по причине того, что не прибыл к месту отбывания наказания. Инициатором розыска является УФСИН РФ по Мордовии.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам отдела МВД РФ по Рузаевскому району.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia