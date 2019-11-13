В Саранске ученики одной из местных школ посетили пожарно-спасательную часть

В Саранске ученики школы №28 посетили пожарно-спасательную часть №1.

Сотрудники МЧС Дмитрий Проскурин и Алексей Цыплаков продемонстрировали пожарные автомобили, имеющиеся в распоряжении части, а также показали пожарно-техническое вооружение. Дети с удовольствием осмотрели кабину пожарного автомобиля снаружи и изнутри.

Чтобы продемонстрировать школьникам физическую подготовку сотрудников, Дмитрий Проскурин выполнял различные манипуляции в тренажерном зале с тяжелыми гирями и гантелями.

В конце экскурсии дети задали вопросы сотрудникам части и сделали памятные фото на фоне пожарных машин.

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Источник: 13.mchs.gov.ru