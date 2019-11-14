В Чамзинском районе ссора двух мужчин закончилась поножовщиной

В Чамзинском районе местный житель нанес ножевое ранение своему шурину.

Инцидент произошел в посёлке Комсомольский. В вечернее время суток 68-летний гражданин распивал алкогольные напитки в компании своего 60-летнего шурина. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта нанес оппоненту ножевое ранение. Супруги мужчин после этого отправились к соседям, дабы вызвать медиков. В это время 68-летний гражданин, до конца не понимая, каким образом ему следует действовать в сложившейся ситуации, а также опасаясь за возможные последствия своих действий в виде тюремного заключения, ударил себя ножом в живот, чтобы его также посчитали пострадавшим.

В настоящее время указанные мужчины находятся в больнице.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф