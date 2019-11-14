41-летний житель Мордовии был осужден за вымогательство

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2006 году 41-летний гражданин, будучи участником преступной группировки, вместе со своим подельником потребовал от знакомого предпринимателя деньги, которые были получены последним в результате осуществления деятельности, связанной с торговлей. Пострадавший отказался предоставлять денежные средства. После этого злоумышленник и его подельник потребовали от предпринимателя оформить на них принадлежащую ему трехкомнатную квартиру. Последний переоформил недвижимость. На этом вымогательство не закончилось. Осужденный и второй участник преступных действий потребовали от предпринимателя более 1,5 млн рублей. Получив многочисленные угрозы, пострадавший передал деньги.

Затем преступник уехал из Мордовии. В марте прошлого года мужчина был задержан.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф