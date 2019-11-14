Стал известен новый владелец «Авиалиний Мордовии»

Московская компания «Аэросити-Девелопмент» стала новым владельцем акционерного общества «Авиалинии Мордовии».

По предварительной информации, за акции указанного акционерного общества компания из Москвы предложила 150 млн рублей, что позволило ей обойти единственного в данном конкурсе конкурента, которым было ООО «Центр управления недвижимость».

На протяжении ближайшего года новый владелец должен сохранить и переподготовить 250 рабочих мест, а также ограничить изменения объектов транспортного обслуживания.

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Источник: info-rm.com