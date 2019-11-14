У ФК «Мордовия» есть долги по зарплате

Директор футбольного клуба «Мордовия» Николай Левин сообщил о том, что игроки команды на протяжении длительного периода времени не получают заработную плату.

По словам Николая Левина, футболисты не получают заработную плату более двух месяцев. Директор клуба говорит о том, что расплатиться с долгами перед спортсменами может помочь спонсор, поиски которого в настоящее время ведутся не только в Мордовии, но и в других регионах.

В настоящее время «Мордовия» занимает последнее место в Олимп-ФНЛ. Сыграв более 20 матчей, команда набрала 15 очков.

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Источник: sports.ru