В Саранске появился новый аттракцион

В парке Пролетарского района Саранска завершились работы по монтажу аттракциона «Веревочный парк».

Указанный аттракцион состоит из шести маршрутов, четыре из них предназначаются для детей от 6 до 14 лет (ростом не ниже 115 см), два маршрута были созданы для посетителей от 14 лет (ростом не ниже 140 см).

В канатном парке можно почувствовать себя скалолазом. Перед посещением аттракциона проводится инструктаж и предоставляются необходимые средства защиты.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru