В Саранске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже денежных средств.

Днём 9 ноября на территории рынка, расположенного по адресу – улица Косарева, неизвестный гражданин похитил из торгового павильона денежные средства в сумме 3 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в куртку с капюшоном черного цвета, синие джинсы и кроссовки черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342)29-77-60, 29-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф