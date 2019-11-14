Жителя Саранска осудили за распространение интимных фотографий бывшей жены

В Саранске суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении порнографических материалов.

30-летний житель Саранска разместил на своей странице в одной из популярных социальных сетей интимные фотографии бывшей супруги. Мужчина опубликовал данные материалы, дабы отомстить женщине за то, что она отказалась возобновлять отношения с ним.

Указанные фотографии были сделаны несколько лет назад. Женщина не имела ничего против этих снимков, но согласия на их публичную демонстрацию не давала.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф