Торговый представитель одного из предприятий Саранска подозревается в присвоении денег

В Саранске торговый представитель продуктовой компании подозревается в присвоении денег предприятия.

33-летняя гражданка, будучи торговым представителем предприятия по производству продуктов питания, в период с декабря 2017 года по май прошлого года не внесла в кассу денежные средства, которые были получены вследствие реализации товаров. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила более 300 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф