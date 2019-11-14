Гороскоп на 15 ноября: Овнам нужно планировать свои действия, Ракам следует держать эмоции в узде, а Рыбы не станут наставником

Овен

В этот день Овнам следует планировать свои действия заранее. Не паникуйте, всегда найдется время, чтобы сначала подумать и только потом действовать.

Телец

Если все приготовления были произведены успешно, то Тельцам осталось сделать последний шаг до достижения поставленной цели. Смело отправляйте тесто в разогретую печь и ждите.

Близнецы

Люди могут недооценить вклад Близнецов в создание общего позитивного настроения, но не отчаивайтесь, в один прекрасный день все заметят и оценят ваши старания.

Рак

Звезды предупреждают Раков о том, что их эмоции могут выйти из-под контроля в этот день. Сделайте из них актив, помогающий в делах, а не пассив, плодящий врагов.

Лев

Львы в этот день могут оказаться не в своей тарелке. Однако усилия, приложенные при общении с окружающими, не пройдут даром и уже вскоре вы станете своим человеком.

Дева

В этот день Девы могут быть сверхэмоциональны. Поэтому нет ничего странного в том, что вам внезапно захочется поплакать и, уверены звезды, не нужно себя сдерживать.

Весы

Весам стоит успокоиться и попытаться привлечь людей на свою сторону, направив энергию на развитие своих лучших качеств.

Скорпион

Деловое чутье Скорпионов позволит им уловить тенденции, которые витают в воздухе и это приведет ваше дело к успеху, если вы проявите также и свои организаторские способности.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут участвовать в коллективной работе, но не торопитесь, иначе вы окажетесь первыми, только внизу пирамиды. Жизнь не всегда соревнование.

Козерог

Внутри Козерогов в этот день будут бороться два начала, но не стоит этого бояться. Возьмите лучшее от каждого и объедините в одно прекрасное целое.

Водолей

Звезды советуют Водолеям снять с себя часть нагрузки и передать кусок работы тому, кто более компетентен в конкретной области. Нет нужды все делать самому.

Рыбы

Попытки Рыб стать наставником могут провалиться, но не воспринимайте это на свой счет. Ситуация говорит лишь о том, что кто-то еще просто не готов стать учеником.

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