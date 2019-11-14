В Мордовии жителя Нижегородской области осудили за сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Нижегородской области, обвиняемого в сбыте наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 30-летний житель города Арзамас Нижегородской области в текущем году три раза сбывал наркотики на территории Мордовии. 11 июня нынешнего года при попытке сбыта очередной партии запрещенных веществ в Рузаевском районе мужчина был задержан полицейскими. В квартире преступника были обнаружены наркотики массой более 50 г.

Решением суда в отношении жителя Нижегородской области была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф