Работница одного из баров Саранска подозревается в краже денег у посетителя

В Саранске работница пивного бара подозревается в краже денежных средств у посетителя.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску обратился 30-летний мужчина. Гражданин сообщил о том, что накануне он забыл в пивном баре, расположенном по адресу – улица Мордовская, свою сумку. На следующий день гражданин вернулся в заведение. Работница бара вернула сумку. Мужчина обнаружил пропажу денежных средств в сумме более 7 тыс. рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выяснили, что деньги похитила 44-летняя работница бара. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Похищенные денежные средства были изъяты.

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Источник: 13.мвд.рф