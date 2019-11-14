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Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии стали победителями соревнований по самбо

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии стали победителями соревнований по самбо

Команда УФСИН РФ по Мордовии одержала победу на соревнованиях по самбо.

Указанные соревнования прошли в спортивном зале республиканской общественной организации «Динамо». В данных состязаниях приняли участие 6 команд.

Первое место заняла команда УФСИН РФ по Мордовии. Второе место завоевала команда МВД по Мордовии. Третье место досталось команде Росгвардии.

В рамках личного первенства в весовой категории до 74 кг первое место занял Руслан Холтобин (ИК-10). В весовой категории до 82 кг победу одержал Арутюн Манукян (ИК-5). В весовой категории до 90 кг первое место занял Павел Румянцев (ЛИУ-3), а второй результат показал Артем Корышев (СИЗО-2). В весовой категории до 100 кг победу одержал Антон Попов (ИК-12).

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su