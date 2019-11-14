Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии стали победителями соревнований по самбо

Команда УФСИН РФ по Мордовии одержала победу на соревнованиях по самбо.

Указанные соревнования прошли в спортивном зале республиканской общественной организации «Динамо». В данных состязаниях приняли участие 6 команд.

Первое место заняла команда УФСИН РФ по Мордовии. Второе место завоевала команда МВД по Мордовии. Третье место досталось команде Росгвардии.

В рамках личного первенства в весовой категории до 74 кг первое место занял Руслан Холтобин (ИК-10). В весовой категории до 82 кг победу одержал Арутюн Манукян (ИК-5). В весовой категории до 90 кг первое место занял Павел Румянцев (ЛИУ-3), а второй результат показал Артем Корышев (СИЗО-2). В весовой категории до 100 кг победу одержал Антон Попов (ИК-12).

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su