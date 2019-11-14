В Саранске пройдет семинар для предпринимателей

В администрации Саранска 21 ноября будет проведен семинар для предпринимателей.

Исторический зал городской администрации станет местом проведения указанного мероприятия. Начнется семинар в 11:00. В данном мероприятии примут участие представители ГАУ РМ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и городской администрации.

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, проведения торгов в процессе приватизации муниципального имущества и ряда других тем.

Чтобы принять участие в рассматриваемом мероприятии, следует направить заявку на электронную почту torg1@adm-saransk.ru не позднее 17:00 20 ноября, содержащую Ф.И.О., наименование организации, должность и контактный телефон. Также данные сведения можно сообщить по следующем телефонному номеру: 4-76-557.

Также читайте о том, что в администрации Саранска прошла встреча с предпринимателями.

Источник: adm-saransk.ru