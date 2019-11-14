Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Мордовии, подозреваемых в совершении преступлений

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений в букмекерской конторе.

Вечером 12 ноября сотрудники Росгвардии прибыли в букмекерскую контору, расположенную в северо-западной части города. В данном заведении устроил погром 23-летний житель Саранска. Молодой человек признал свою вину. Парень пояснил, что он требовал от работников конторы отдать полагающийся ему выигрыш. Сотрудники заведения утверждают, что молодой человек ничего не выигрывал.

Несколькими днями ранее в этой же конторе 30-летний житель одного из населенных пунктов Мордовии украл деньги у своего знакомого. Денежные средства были похищены, когда пострадавший дремал. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia