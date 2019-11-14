Житель Саранска погасил задолженность по алиментам после ареста автомобиля

В Саранске местный житель погасил задолженность по алиментам после ареста автомобиля.

На протяжении длительного периода времени житель Саранска не выплачивал денежные средства на содержание своего ребенка. В итоге образовалась задолженность по алиментам в сумме более 200 тыс. рублей.

Судебные приставы применяли в отношении должника различные меры, но последний погасил задолженность только после того, как ему было вручено требование о предоставлении автомобиля для описи и наложения ареста.

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Источник: r13.fssprus.ru